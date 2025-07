Con solo horas de haber ganado la final extrema de El Gran Chef Famosos, Luciana Blomberg ya está de vuelta en la cocina. Esta vez, no para celebrar, sino para enfrentarse al reto más grande: convertirse en El Último Campeón de la historia del programa.

“Definitivamente, a diferencia de los compañeros, yo vengo haciendo una temporada completa en donde he estado cocinando”, comentó Luciana. “Entonces, oxidada en cuanto al rush de esta cocina no estoy”, añadió recordando que el mismo traje que utilizó en la final de la temporada “Extremo” lo utilizará a partir de hoy en “El Último Campeón”.

Pero sabe que no será fácil. Frente a ella estarán los campeones más fuertes de todas las temporadas. Entre ellos, una contrincante que ella misma reconoce como favorita: “Mariela es una maestra en la cocina. Si Mariela me gana a mí, me estaré yendo con una grande”, declaró con humildad y respeto.

Cuando se le preguntó cuál es su plato fuerte, respondió sin dudar: “Me salen bien los guisos, los arroces, las pastitas”, aunque también confesó cuál es su posible talón de Aquiles: “¿Qué me podría eliminar? Un baked Alaska.”

Con una mezcla de confianza, energía y sinceridad, Luciana promete encender la competencia en esta última entrega de la temporada. ¿Logrará convertirse en bicampeona? ¿Estará a la altura de los favoritos históricos? Descúbrelo desde hoy en El Gran Chef Famosos a partir de las 7:45 p.m.

¿Quiénes son los confirmados para esta edición?

Ricardo Rondón (Primera temporada)

Mariella Zanetti (Tercera temporada)

Mónica Zevallos (Cuarta temporada)

Christian Ysla (La Revancha)

Celine Aguirre (x2)

Marisol Aguirre (x2)

Mathías Brivio (El Restaurante)

Yaco Eskenazi (Octava temporada)

Carla Rueda “Cotito” (La Academia)

Steve Palao (Pericotitos)

Vania Bludau (Extremo)

Luciana Blomberg (Extremo 2)

¡Con esta temporada de campeones, la competencia promete ser todo un festín de emociones y platillos exquisitos! No te pierdas la gran final de El Gran Chef Famosos: Extremo este martes, solo por Latina Televisión.

UNA TEMPORADA IRREPETIBLE

En “El Último Campeón”, los ganadores de las 14 temporadas anteriores regresan por una última oportunidad de consagrarse como el mejor entre los mejores.

Conducido por el querido José Peláez y con el exigente jurado conformado por Luciano Mazzetti, Javier Masías y Nelly Rossinelli, esta temporada promete emoción, risas, tensión y muchos momentos memorables.

“El Gran Chef Famosos” conquistó las noches de millones de hogares peruanos y también nuestros corazones. Y esta última temporada promete ser un homenaje al sabor, la emoción y la televisión que nos une.

¿QUIÉN SERÁ EL ÚLTIMO CAMPEÓN?

Desde este miércoles 16 de julio a las 7:45 p.m., “El Gran Chef Famosos: El Último Campeón” nos invita a revivir nuestras temporadas favoritas y descubrir, finalmente, quién será el único ganador entre ganadores.

Muy pronto, solo por Latina Televisión. “El Gran Chef Famosos: El Último Campeón”, la temporada más épica… y la más sabrosa.