Este miércoles 08 de enero se transmitió el capítulo 26 de “Pobre Novio”. En este nuevo episodio, César García llegó hasta el laboratorio para descubrir si es el padre del hijo de Betty Cruz.

Luego de haber sido amenazados por José Gregorio con contarle de su amorío a Vilma, ambos se reunieron para pensar cómo conseguirán los 600 dólares que se les exige a cada uno. Mientras buscaban una solución, los amantes llegaron hasta la clínica para recoger los resultados de paternidad. “¿Qué dice, Betty?”, preguntó César al ver a Betty inmóvil, ¿por qué será?

Por otro lado, Santiago García e Isabela están más cerca que nunca. Luego del final de su show, Isabela le confesó que quedó IMPRESIONADA con su desenvolvimiento en el escenario. “Lo hago todo por ti, para poder estar contigo, Isabela”, le respondió el joven, ¿y anotó algunos puntos?

A Eduardo Thompson no le hizo mucha gracia que su ex pareja asista al evento y no dudó en ir a reprenderla mientras tomaba desayuno. “Estabas como una loca, la presidenta del club de fans de Santiago García. ¿Sabes lo que sentí? VERGÜENZA”, le reclamó el hombre y a Isabela no le quedó otra salida que BOTARLO de su casa. Sin embargo, el joven NO SE DARÁ POR VENCIDO y se lo dejará claro a Mónica, mejor amiga de Isabela.

El corazón de Eduardo no es el único roto, pues Pamela Chumbe también SUFRE y SE QUIEBRA frente a la indiferencia de Arturo Thompson. Tras discutir su futuro juntos, la mujer quedó devastada después de que su pareja se negó a tener hijos y casarse con ella. “Yo quiero tener hijos con él y no quiere, NO entiendo POR QUÉ no quiere”, se quejó con Rosita.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

