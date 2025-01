Al despertar, Pamela Chumbe no encontró a Arturo Thompson a su lado. El hombre salió de casa sin avisar y esto la desquició. “¿Arturo te dijo a dónde iba?”, le preguntó a Rosita mientras le servía el desayuno.

Pamela no pudo aguantar más y le pidió a Rosita que la acompañe mientras desayunaba, ¿para desahogarse? “Arturo está muy raro, no sé qué le pasa”, le confesó a Rosita.

Ante la mirada de preocupación de Rosita, Pamela continuó. “Yo sé que todos piensan mal de mí, incluso tú y que nadie me cree que yo lo amo cuando digo que lo amo. Yo de verdad estoy enamorada de él, en serio”, dijo al borde de las lágrimas.

“Sí, pues, el amor es muy complicado”,le aseguró doña Rosa. “Yo quiero tener hijos con él y no quiere, NO entiendo POR QUÉ no quiere”, admitió la mujer.

Para Rosita, la cuestión de la edad era la explicación de todo. “Es que él es mayor, él ya vivió, en cambio tú tienes todo el tiempo para poder casarte, para tener niños, para formar una familia”, comentó la señora.

“Quiero todo eso que dices, pero lo quiero con él, todo”, insistió Pamela. “Sí, suena muy lindo, pero es muy grande la diferencia que tienen ustedes de edad. Es mucha y, además, don Arturo no siempre va a estar con nosotros…”, afirmó Rosa y dejó a la ex de Santiago sorprendida.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

