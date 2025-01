Pamela Chumbe está completamente ENFOCADA en NO perder a su querido Arturo Thompson. Y, luego de una sincera conversación con su mamá Betty, la joven tuvo claro cuál es el camino adecuado para seguir al lado de su rey.

Así que, ni bien Arturo retornó a la casa, Pamela le pidió unos minutos para conversar. “No sé qué hacer para que me perdones”, se lamentó. E, inmediatamente, el hombre replicó: “Yo te perdono, pero ese no es el asunto, el asunto es si no eres feliz aquí conmigo teniendo lo que necesitas…”.

En ese momento, Pamela lo detuvo y abrió su corazón. “Yo soy muy feliz contigo, mi amor, de verdad. Tú me das todo y mucho más. Eres mi rey, mi Dios, mi Lord, todo. Esta casa sin ti no tiene ningún sentido. Yo estoy aquí por ti, porque te amo. Yo sé que soy inmadura, pero tenme paciencia, por favor, no tengo la experiencia que tú tienes”, le suplicó.

Y, en un afán de entenderlo, Arturo solo atinó a decirle: “Eso es verdad”. Y Pamela le contó su plan: “Te juro que yo no quiero a Santiago, lo dejé hace mucho tiempo”.

Pero NO solo eso. Sino que Pamela Chumbe se mostró dispuesta a contraer MATRIMONIO con su querido Arturo Thompson. “Lo he estado pensando mucho… Como una mujer adulta que soy y para que veas que mi amor por ti es sincero y puro he tomado una decisión: Arturo, mi rey, mi Dios, mi king, me quiero casar contigo”, confesó, dejando EN SHOCK al hombre.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

