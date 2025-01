Marcos García fue DESCUBIERTO por su mamá Vilma Rossi. El joven estuvo pidiendo algunos alimentos no perecibles a la bodega de su tía Betty Cruz con el único propósito de ver a Génesis un poco más de tiempo.

Así que, tras escucharlo tras la puerta, su progenitora descubrió que todos los insumos que guardaba el joven bajo la cama eran pedidos a la tienda de su ahora enemiga y NO soportó que su propio hijo le mienta en la cara.

Así que Vilma buscó a Marcos en el parque donde había quedado de verse con Génesis y lo ENCARÓ. “Marcos García, tú sabes perfectamente que si hay algo que no me gusta es que me vean la cara de estúpida. Ahora entiendo por qué hay tantos duraznos al jugo debajo de tu cama. Era un pretexto para juntarte con esta chica”, le recriminó.

Y, en un intento por defenderse, Marcos le respondió: “Mamá, no te pongas así, pero ¿qué querías que haga si me prohíbes juntarme con la chica de la que estoy enamorado?”.

Al escucharlo, Vilma se RIÓ de las palabras de su hijo. “Ay, mi amor, ¿qué cosa sabes tú del verdadero amor?”, le cuestionó.

Ese comentario terminó por enfadar a Marcos, quien no dudó en defender su amor por Génesis. “Yo sé lo que es el amor, mamá, y si me sigues prohibiendo juntarme con Génesis, no me queda otra opción que seguir inventándote excusas”, aseveró.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

Todos los capítulos de "Pobre Novio" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión y en Latina.pe.

