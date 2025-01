Santiago García INSISTE en arreglar los malentendidos con Isabela Thompson. Por eso llegó hasta su departamento con la excusa de discutir el contrato firmado con la agencia donde se especifica que, de los trabajos adicionales, a la empresa le corresponde el 50% de las ganancias.

Pero, al ver que la joven no tenía cómo ayudarlo, el pobre novio dejó de lado ese tema y le pidió a su mejor amigo Johnny que los deje a solas.

Una vez en privado, Santiago abrió su corazón y explicó: “Isabela, quiero que sepas que lo de la chica de la discoteca no significó nada para mí. Ella se me tiró encima, no fue mi culpa”.

Y a Isabela, en lugar de tranquilizarla, le hirvió la sangre. “Típico comentario machista”, aseveró.

Aunque Santiago intentó arreglarlo: “Te juro que desde que estuve con Pamela nunca le he sacado la vuelta, es la primera chica que beso después de que termine con Pamela que me dejó. ¿Sabes por qué acepté lo de los eventos? Para pagar los 150 mil dólares y salirme de sorteo”.

Atónita, Isabela le respondió: “Santiago, eso es una tontería, tú no te puedes salir del sorteo, eso te conviene”.

Así que el pobre novio se jugó su última carta: “No me importa si me conviene o no me conviene. Isabela, ¿por qué no te das cuenta? Tú me importas. Lo único que quiero es liberarme de todo este tema de la rifa para poder tener una posibilidad, aunque sea una posibilidad, de estar contigo”. Esta última frase dejó SIN ALIENTO a la joven, quien no supo qué responderle.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

