Luego de una intensa conversación con Eduardo Salazar, donde Santiago García se salió con la suya, el pobre novio se topó en la oficina con Isabela Thompson. La mujer solo había ido unos minutos al edificio para llevarse un par de cosas que necesita para trabajar en casa, mientras piensa qué hacer con su relación con Eduardo Salazar y reflexionar sobre lo que siente por Santiago.

Al verla huir hacia el ascensor, Santiago la interceptó y le pidió unos minutos para hablar; pero ella se negó. Ante la insistencia del pobre novio, la ex prometida de Eduardo accedió. “¿Por qué te vas a tu casa?”, fue lo primero que le preguntó. “Porque quiero trabajar tranquila”, respondió sencillamente.

Y Santiago se mostró contrariado por la situación. “¿Eso quiere decir que no te voy a volver a ver o qué?”, dijo con los ojos tristes. “¿Acaso te importa?”, replicó secamente la mujer.

Al notar su actitud, Santiago fue directo: “Isabela, ¿por qué estás tan molesta?”. “No estoy molesta, pero no quiero que me ayudes. Mira, Santiago, ¿por qué no vas con tu amiguita? No pierdas tiempo acá”, sentenció Isabela.

En ese momento, el pobre novio se dio cuenta que toda la culpa la tenía el escándalo que protagonizó en el bar. “Ah, por lo de la foto. No te molestes, ni siquiera la conozco en realidad”, se justificó. “Peor. No estoy molesta, sólo me di cuenta de que no tenemos nada en común. No sé en qué estaba pensando, si eres igual a todos: puro floro. Qué decepción”, aseveró Isabela.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR