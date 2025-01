Santiago García, junto a su mejor amigo Johnny, llegó a las oficinas de la empresa de Isabela Thompson para, finalmente, ENCARAR a Eduardo Salazar. Tras el escándalo en una discoteca por besarse con una desconocida, el pobre novio no quería escuchar ni un grito más del ex prometido de su querida Isabela.

Una vez teniéndolo sentado en la sala de reuniones, Eduardo explotó contra Santiago. “Sólo por curiosidad, ¿se puede saber cuántas veces vas a meter la pata hasta el fondo? Te advierto que si esto se cae por algún motivo, tú vas a tener que pagar una indemnización porque estaba en el contrato, ¿ya lo leíste o todavía? Habla pues ¿o te vas a quedar callado?”, le recriminó el empresario.

Pero Santiago parecía haberse quedado sin palabras por un segundo, así que su mejor amigo interrumpió. “Eduardo, mira yo te lo explicaré. Ayer salimos…”, intentó hablar Johnny.

Y el pobre novio volvió a tomar la palabra. “Yo entiendo el contrato y entiendo mis obligaciones, pero quiero que sepas que no estoy castigado. No estoy encerrado. Soy una persona, un ser humano que baila, que canta, que hace parrillas, ¿o quieres que sea un amargado? No creo que a la rifa le convenga tener un amargado, ni que ninguna chica se quiere casar con un amargado”, refutó.

Aunque la idea de Eduardo era una completamente DIFERENTE. “No entendiste nada”, le recalcó. Y Santiago también quería enfatizar su punto: “Tú no entendiste nada. Yo no soy un spot publicitario, no soy una gráfica, no soy un story para las redes; soy un ser humano de carne y hueso que respira, que canta, que baila ¿o quieres que siga?”.

Así que Eduardo optó por ponerle punto final a la conversación con TODAS las verdades que había callado. “Tu numerito casi nos cuesta todos los auspiciadores. Me he pasado toda la mañana pidiendo disculpas por teléfono. Santiago, nos pueden denunciar por publicidad engañosa, estamos vendiendo la imagen del nombre perfecto, del partido perfecto, un hombre honesto, sensible, bueno. ¿Y qué vieron anoche? Un borracho mujeriego”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

