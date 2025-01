Betty lanzó la BOMBA: su hijo Iván no es fruto de su matrimonio con su difunto esposo Gaspar; sino de la aventura que tuvo con César, el esposo de su mejor amiga Vilma. El hombre NO la cree capaz de haber ocultado ese secreto por tantos años; así que la mujer le confesó TODA la verdad.

“Te juro que te lo iba a contar. Estaba esperando el momento, pero justo Vilma salió embarazada de Marquitos y no quise fregarle el embarazo y tampoco quise hundirte a ti”, aseveró. Y prosiguió: “Sabía que si hablaba, se iba a fregar todo y yo, por supuesto, iba a ser la más perjudicada, así que decidí que el padre de mi Iván fuera Gaspar y tú lo conociste, era un pan de Dios, no me arrepiento. Fue su alegría, su felicidad. Pero la verdad es que Gaspar no era el padre. Eres tú”.

Aún EN SHOCK, César le pidió que se detenga si es una mentira. Pero Betty agregó hasta la fecha en la que habrían concebido a Iván. “Yo no he inventado nada, ¿te acuerdas que me acompañaste a entregar unos bocaditos salados a un matrimonio en Huampaní? ¿Te acuerdas que hicimos un pequeño desvío en el camino? ¿Que fuimos a la orilla del río? Pues ahí fue. Cuando hice la prueba de embarazo supe que ahí habíamos hecho a Iván”, dijo MUY segura.

Así que a César le quedó un último “recurso”. “¿Una prueba de ADN? ¿te harías esa prueba?”, consultó. “Yo no, pero Iván sí. Y claro que estoy segura. Por eso, no tengo miedo a hacer la prueba porque sé que Iván es tu hijo. Pero si tú necesitas hacerte esa prueba para salir de dudas, perfecto, hagámosla“, le respondió Betty. Aunque aún NO fijan una fecha.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR