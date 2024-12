En Pobre Novio, los conflictos entre los personajes no paran y la venganza está más presente que nunca. En este capítulo, Pamela descubrió a Santiago en una de las publicaciones en redes sociales de Sofía, su amiga. “Amiga, necesito que me hagas un favor”, le pidió la ex de Santiago

Tras acceder, Sofía se retocó el labial y se acercó a Santiago. “Estoy un poco indecisa, quiero comprar un número de tu rifa, pero no sé si vale la pena”, le confesó al Pobre Novio. Un poco confundido, Santiago afirmó no entender a qué se refería.

Con una sonrisa coqueta, Sofía se dispuso a explicarle su propuesta. “Es que me gustaría probar al novio antes de comprar un boleto, para asegurarme”, le comentó antes de abalanzarse sobre él y plantarle un beso.

Lejos de molestarse, Santiago no opuso resistencia y continuó el beso. Jhonny no era el único que observaba la candente escena, sino que ya eran varios los celulares puestos sobre él y Sofía. Un par de minutos después, la foto del beso ya recorría todo el internet y llegó hasta el celular de Isabela.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

