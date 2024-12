En Pobre Novio, el que la sigue, la consigue, ¿o no? En este capítulo, Santiago logra convencer a una de las compañeras de Isabela para que le revele su dirección. Aunque su visita la tomó por sorpresa, Isabela lo dejó pasar al verlo.

De nuevo, el joven continuó preguntándole a Isabela por la razón de su alejamiento. “¿Sabes qué? Estoy harta de tener que dar explicaciones de lo que hago y no hago”, le contestó antes de confesar que rompió con Eduardo, su ex prometido.

Al protagonista de Pobre Novio le pareció que era una invitación a acercarse. “¿Terminaste con Eduardo? Entonces, estás libre. Eso significa que podríamos…”, quiso proponer Santiago antes de ser interrumpido. “No, terminé con Eduardo porque quería estar sola. Por eso, me fui del proyecto”, afirmó Isabela.

Para Santiago, aceptar lo que su ex amiga le decía no era una opción. “¿Cómo que SOLA? ¿Y nosotros?”, le preguntó confundido. “Es que NO HAY NOSOTROS”, sentenció Isabela. “¿Vas a decir que no te importo? ¿Que no sientes nada por mí? ¿Que no te pasan cosas conmigo?”, continuó interrogándola el Pobre Novio.

A Isabela le pareció que debía ser honesta, pero mantenerse firme en tomar distancia. “No, me pasan muchas cosas contigo, pero eso NO BASTA”, respondió decidida. “Santiago, tú hasta hace poco te ibas a casar. Si Pamela no se hubiera fugado con mi papá, tú seguirías con ella”, le recordó a Santiago.

“Pero se fue, te conocí y me cambiaste la vida”, la interrumpió. La paciencia pareció habérsele acabado a Isabela, que terminó por echar a Santiago de su casa. “Acabo de terminar mi relación con Eduardo y QUIERO estar sola, NECESITO estar SOLA”, agregó.

Antes de que Santiago pudiera agregar algo, Isabela terminó su despedida. “NO quiero dar explicaciones, ni siquiera a ti. Ahora, vete, por favor”, concluyó y al joven no le quedó otra opción que abandonar el lugar.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

Todos los capítulos de "Pobre Novio" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.

