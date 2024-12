En Pobre Novio, algunos personajes están más cerca que nunca. En este capítulo, Eduardo decide citar a Mónica, la mejor amiga de Isabela, en un café para obtener información sobre su ex novia. “¿Isabela terminó conmigo por Santiago”, interrogó a Mónica.

A la joven no le quedó otra opción que negar saber algo al respecto. “Las relaciones terminan por muchos motivos, no necesariamente porque haya aparecido una tercera persona”, afirmó la psicóloga. “Y tú eres INCREÍBLE”, agregó sin pensarlo mucho.

Cuando se percató de que su comentario podría malinterpretarse, no dudó en arreglar el mensaje. “Tienes que reconocer que últimamente no se han estado llevando muy bien. Si no aceptas eso, vas a seguir buscando culpables por todos lados”, le aconsejó al ex de Isabela.

Con los ojos llorosos, Eduardo confirmó que su relación con Isabela no era la mejor y la cercanía entre su ex novia y Manuela, su hija, no era buena. “Oye, no me gusta verte triste. ¿Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites, no?”, le preguntó Mónica a Eduardo luego de poner sus manos sobre las de él.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

