Este jueves 26 de diciembre se transmitió un nuevo episodio de la nueva novela de Latina, “Pobre Novio“. En el capítulo 19, los desamores están más presentes que nunca. La relación entre Eduardo Santander e Isabela Thompson parece haber llegado a su fin, aunque este se niegue. “Lo que tenemos es importante, vale la pena. No lo echemos a perder, yo te amo, Isabela. No podemos terminar así, esta no es la solución”, le rogó sin conseguir nada.

Por otro lado, los padres de Santiago se pelearon, ¿por Betty? Vilma no pudo evitar revisar una notificación en el celular de su esposo y grande fue su sorpresa al ver que era Betty quien escribía. “¿Por qué no la has borrado de contactos?”, le preguntó Vilma a su esposo, a quien no le quedó más que negarse. Sin embargo, no pasó mucho rato hasta que la llamó LOCA, ¿lo está?

Otro descubrimiento se llevó Pamela Chumbe al descubrir que el nuevo interés amoroso de Santiago resultó ser Isabela. No dudó en hacerle saber de su nuevo hallazgo a Jhonny, el mejor amigo de Santiago. “Agradece que mi mamá es discreta y no les tomó una foto. Imagínate que la gente se entere que el pobre novio está saliendo con la chica que organiza toda esta ESTAFA”, sentenció.

Luego de enterarse de que Isabela renunció irrevocablemente al proyecto, Santiago quedó DEVASTADO y la llamó para convencerla de volver. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles e Isabela se mantuvo FIRME. “Santiago, cuando te dije que me iba a distanciar me refería a eso y ya está, ya me salí del proyecto. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer”, le dijo Isabela antes de colgar.

Completamente molesto, Santiago fue a hacer las grabaciones de mala gana, despertando la ira de Eduardo. Cuando este le llamó la atención y lo amenazó, el Pobre Novio explotó. “¿Me vas a sacar del proyecto como sacaste a Isabela?”, gritó, ¿antes de agarrarse a golpes?

Revive AQUÍ el capítulo 19 de “Pobre Novio” vía YouTube: