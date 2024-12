En Pobre Novio, los corazones rotos se han hecho populares. En este capítulo, decidida a darle una pausa a su corazón, Isabela le informó a Eduardo que ya no quería casarse y que lo mejor era dejar de verse. “¿Es por Santiago? ¿Te juntaste con él?”, le recriminó su ex novio.

A Isabela no le quedó otra salida más que aceptar que se vio con Santiago, aunque resaltó que solo fue por motivos profesionales. “Ya no quiero saber nada más de la rifa”, concluyó Isabela.

No pasó mucho rato hasta que Eduardo le insistió en continuar la relación. “Lo que tenemos es importante, vale la pena. No lo echemos a perder, yo te amo, Isabela. No podemos terminar así, esta no es la solución”, suplicó.

Aunque Isabela se mantuvo firme en su decisión de ponerle fin a su compromiso, Eduardo le rogó que lo reconsidere. “Sabes perfectamente que la rifa no es importante, basta con que salgas del proyecto, te necesito en mi vida”, le pidió a la hija de Arturo Thompson.

Sin embargo, Isabela no dio marcha atrás y tomó distancia. “Tú enfócate en la rifa, yo voy a seguir siendo tu socia, pero no me pidas más porque no puedo”, sentenció, ¿este será el fin entre ambos?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

