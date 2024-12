En Pobre Novio, las historias de amor parecen no estar permitidas. En este capítulo, Isabela llega a casa completamente triste luego de separarse de su ex prometido y, en especial, de Santiago.

“¿Cómo iba a ser novia de Eduardo si todo el día me la paso pensando en Santiago? ¿Y de qué me sirve pensar en Santiago si es obvio que no va a pasar nada entre nosotros?”, le cuenta desesperada a Mónica, su mejor amiga.

A la psicóloga le pareció lo más adecuado, hizo énfasis en que el trato que le daba a su Eduardo no era justo. “Tienes razón, hiciste lo que tenías que hacer”, felicitó Mónica a Isabela.

“Me desvelé pensando en Santiago, tenías razón, yo no quería aceptar que las cosas con Eduardo estaban mal, todo es una ilusión. No podemos estar juntos, somos muy diferentes, creo NO lo amo”, le cuenta a Mónica quien coincide enfáticamente con cada afirmación, ¿por qué?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

