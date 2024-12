En Pobre Novio, lo que menos falta es drama y tensión. En este capítulo, luego de que Betty ampayara a Santiago e Isabela juntos, no dudó en contárselo todo a su hija. Pamela decidió en contarle de su descubrimiento a Johnny, el mejor amigo de Santiago.

“Mi mamá los vio bien acaloraditos. Está saliendo con mi hijastra, la pena de nuestra ruptura le duró exactamente 2 días y medio. O sea, de Pobre Novio no tiene nada”, se quejó con Johnny.

Aunque el joven fingió no saber de qué estaba hablando la ex de su amigo, Pamela insistió. Johnny no soportó más y le recordó que fue ella quien dejó plantado a su amigo. “Eres bien fresca, fuiste tú la que lo dejó abandonado en la puerta de la iglesia. ¡Eres mala!”, le gritó.

Lejos de retractarse, la mujer recapituló la visita de Johnny a su casa. “Hace una hora, estabas aquí en mi casa confesando tu amor por mí. Agradece que mi mamá es discreta y no les tomó una foto. Imagínate que la gente se entere que el pobre novio está saliendo con la chica que organiza toda esta ESTAFA”, lo amenazó antes de colgar.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

