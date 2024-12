En Pobre Novio, el desamor se ha hecho costumbre. En este capítulo, Santiago trató de descubrir por qué Isabela tomó esta radical decisión. Aunque Isabela sugirió que Sara, su reemplazo, es una persona bastante hábil, Santiago se apuró en llamarla.

“Me da igual si es capa o no. Yo te quiero acá conmigo, Isabela”, le dijo apenas la la joven contestó la llamada. Sin embargo, Isabela se puso firme en su decisión y no desistió.

Pese a la insistencia del joven, la hija de Arturo Thompson respondió de forma tajante. “Santiago, cuando te dije que me iba a distanciar me refería a eso y ya está, ya me salí del proyecto. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer”, condenó Isabela.Ninguna de las respuestas contentó a Santiago, quien acusó a Eduardo de estar detrás de todo. “¿Salir del proyecto? ¿Fue Eduardo, no? Él te sacó”, le preguntó a su ex amiga antes de que esta le pide no volverla a llamar y alejarse, ¿para siempre?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

