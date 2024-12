En Pobre Novio, parece imposible para los personajes no pelearse. En este capítulo, aunque Vilma trató de conversar con su esposo, este no demoró en callarla. “Estás que insistes (en reconciliarse) y, luego, me la encuentro a ella en el taller de lo más feliz, de lo más campante como una gata en celo”, lo reprendió.

A César no se le ocurrió mejor forma de calmar a su esposa que recordarle que es el padrino de Iván, el hijo de Betty. “¿Estás pensando que yo tengo algo con Betty? ¿Betty y yo? ¿Cómo se te ocurre pensar algo así, Vilma? ¿Qué te pasó o te volviste LOCA?”, la cuestionó.

Aunque Vilma admitió estar celosa, César le aseguró que nunca le sería infiel. “Deja de pensar tonterías, te pasaste, Vilma”, le dijo. “Te amo, Vilma, tú eres la mujer de mi vida”, le dijo a su esposa antes de abrazarla, ¿esto calmará a Vilma?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

