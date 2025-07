La competencia en El Gran Chef Famosos no da tregua, y esta vez fue Yaco Eskenazi quien se convirtió en el segundo campeón eliminado del programa. Su salida estuvo acompañada de sentidas palabras por parte de sus compañeros y jurados, así como por el propio Yaco, quien no perdió su estilo bromista ni en su despedida.

José Peláez le dedicó unas palabras que reflejan el cariño y compañerismo que se ha formado en esta temporada: “Gracias a esta competencia nos convertimos en grandes amigos” y “Quiero verte brillar donde sea que vayas”, expresó el conductor. Por su parte, Mathías Brivio también se mostró conmovido: “Para mí ha sido una experiencia increíble haber compartido después de tantos años un estudio contigo”.

Entre risas y afecto, Yaco Eskenazi agradeció al programa y destacó el vínculo que creó con sus compañeros: “Yo reniego hasta de respirar, y de verdad que cuando vengo acá, me la paso bien, me divierto”, dijo con sinceridad. Agradeció a los buenos amigos que ganó gracias al programa y bromeó con Luciano Mazzetti sobre ir a surfear juntos próximamente. También resaltó el cariño que siente por Mathías: “Haber perdido con Mathías no me duele en lo absoluto. Yo respeto, quiero y amo a Mathías (…) ha estado en los momentos más importantes de mi vida. Me casó prácticamente como cura (…) estuvo en los momentos más importantes y más difíciles”, confesó con la voz entrecortada.

Para cerrar con su característico humor, Yaco lanzó una frase que desató carcajadas en todo el set: “Muchas gracias a todos, de verdad, me voy sin nada de pena… eso sí, ¡YA NO ME LLAMEN!”. Ante esto, Nelly Rossinelli preguntó entre risas: “¿Ni para el repechaje?”, a lo que él respondió sin dudar: “¡NO VOY A REPECHAJEAR!”

Los jueces también expresaron sus emociones entre bromas y risas. Luciano lanzó una broma: “Que bueno que te vas porque me estás robando cámara”. Nelly se mostró conmovida por como hablaba constantemente de su familia y del humor que manejaba durante todo el programa, señalándolo como una persona impetuosa. Por último, Masías expresó lo agradecido y el cariño que tiene hacia Yaco: “Solamente una persona que sabe reírse de si mismo, sabe querer al mundo”, señalando que fue un placer haber comido su “horroroso pastel” solo porque él lo había preparado.

“A mi me gusta que mis compañeros sientan que están en un recreo cuando están conmigo”, dijo Yaco antes de despedirse y expresar por última vez su agradecimiento y cariño por todos.

¿Será esta la última vez que veamos a Yaco Eskenazi en la cocina? ¿Cumplirá su promesa de no volver ni al repechaje? No te pierdas lo que viene en El Gran Chef Famosos, donde las emociones siguen a flor de piel.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.