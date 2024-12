En Pobre Novio, los padres parecen ser los mejores confidentes. En este capítulo, luego de tomar distancia de Santiago y romper su compromiso con Eduardo, Isabela visitó la casa de su padre para ponerlo al tanto.

Aunque con tristeza, Isabela afirmó que ya no tiene ningún tipo de interés por su ex novio. “No quiero casarme con Eduardo”, sentenció. Esta confesión puso en alerta a su padre, quien no dudó en preguntar por el motivo. “¿No es por el muchacho ese? ¿Santiago?”, le consultó.

Ante la acusación, Isabela negó que el joven tenga algo que ver con su fallida relación. “Solo me dí cuenta que ya no estoy enamorada de Eduardo. Es una locura casarse, no sé en qué estaba pensando cuando acepté”, reveló.

Las explicaciones de Isabela no convencieron del todo a su padre, quien siguió preguntándole por su vínculo con Santiago. “No fue un romance porque con Santiago todavía no ha pasado nada. Dejé el proyecto, se acabó”, afirmó la joven.

Por fin, su padre la miró con tranquilidad y la felicitó por su decisión. “Sí, y yo no quiero complicarle la vida a nadie. Ni a Eduardo ni a Santiago, aunque me guste un poco, quiero estar en PAZ”, agregó Isabela.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR: