En Pobre Novio, varios secretos comienzan a revelarse y la sed de venganza aumenta. En este capítulo, mientras Isabela y Arturo conversaban sobre Santiago, Pamela pudo escucharlo TODO tras la pared. Así corroboró lo que Betty, su madre, le contó sobre la supuesta parejita.

De inmediato, cogió el teléfono y decidió llamarla para confirmarle el rumor. “¿No te das cuenta, ma? Ha sido por Santiago. ¡La Chabelita se enamoró de Santi!”, gritó. Aunque a Betty le alegró no haberse equivocado sobre ambos jóvenes, le recomendó a su hija mantenerse al márgen.

A Pamela este consejo no le agradó en lo absoluto. “¿Y todo el cyberbullying que me hicieron por culpa de Santiago? ¿Te estás olvidando, no? Yo NO voy a parar hasta DESENMASCARAR todo este show”, amenazó la ex de Santiago.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

