En Pobre Novio, más de uno quedará con la boca abierta, ¿quién será el primero? En este capítulo, luego de acordar pasar la noche juntos, César se presentó puntual en la habitación que reservó Betty. “Sabía que esta vez no me fallarías”, lo felicitó.

Antes de brindar y unirse en un apasionado beso, César le recordó a su amante que no podía ausentarse mucho rato. “No quiero que Vilma sospeche”, le advirtió. “Te prometo que esta noche va a ser inolvidable”, le respondió ella. Sin embargo, no pasó mucho rato hasta que César dio un paso atrás, ¿por qué?

Mientras volvía a vestirse para abandonar el lugar, el esposo de Vilma se despedía. “No puedo, no puedo hacerle eso a Vilma”, admitió nervioso. “Pero ella no se va a enterar”, le suplicó Betty. “Eso no me importa, yo la amo y tengo una familia”, dijo César decidido.

A Betty no le hizo ninguna gracia que el hombre estuviera dispuesto a abandonarla. “No, César, tú y yo llegamos a un acuerdo y lo vas a tener que respetar. Recuerda lo que dijimos, la última noche y todo se acabó”, lo amenazó. “Yo sé que te gusto. ¡Mírame! Me dí cuenta al toque, no me lo puedes negar”, continuó Betty.

Para César, ya todo estaba dicho y debía buscar la manera de dejar el hotel lo más rápido posible. “Está bien, sí. Me gustas, pero eso no significa que le vaya a ser infiel a Vilma”, sentenció a punto de dirigirse hacia la puerta.

Cuando se percató de que no había otra salida, Betty decidió confesar un gran secreto. “Nosotros dos tenemos algo muy importante”, dijo con miedo. “Iván NO es hijo de Gaspar, él es TU HIJO”, reveló antes de dejar sin palabras a César.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

