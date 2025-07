Hoy en Arriba Mi Gente, los actores de la nueva telenovela de Latina compartieron su emoción y nostalgia por participar en este proyecto, y revelaron que sienten un gran cuidado tanto por la producción como por sus compañeros. Muchos de ellos no se veían hace años, lo que ha generado aún más emoción durante las grabaciones.

Mónica Sánchez regresa después de un año SABÁTICO, y aunque no pensaba regresar tan pronto, no pudo rechazar el llamado del actual CEO de Latina, Eric Jurgensen, con quien ha formado un lazo de lealtad y confianza.

David Villanueva y César Ritter interpretan a los mejores amigos de la novela y no ocultan su felicidad por trabajar juntos nuevamente. David, en particular, se dedica a documentar todos los detalles de la experiencia con fotografías analógicas para no olvidar ni un solo momento.

Roberto nos habla un poco sobre su personaje, un taxista campechano que “deja todo su sueldo en el mecánico”, un rol con el que muchos se sentirán identificados. Por su parte, Paul Martin nos adelanta detalles de su excéntrico personaje, que a pesar de ser juerguero, también es muy familiar.

¿Qué opinas de estos personajes y sus historias? No te pierdas Arriba Mi Gente y conoce todos los detalles de este emocionante proyecto que ha generado gran debate en redes.

