Isabela Thompson, ni bien ingresó a sus redes sociales, se topó con el video de Santiago García BESANDO a una chica desconocida. Estas imágenes ENCENDIERON los “celos” de la mujer por ver al pobre novio con otra mujer.

La hija de Arturo NO soportó y le contó TODO a su mejor amiga Mónica. “Mira. (Las imágenes son) De hace 5 minutos”, reveló. La psicóloga, al verla en estado de SHOCK, le preguntó: “¿Te molestó?”.

E Isabela lo NEGÓ TODO: “No, no, no, o sea no, pero qué caradura el hombre, o sea, viene aquí al departamento a decirme que va a renunciar al concurso por mí y ahora hace esto en la noche. Vino con esta actitud de tierno de lindo, de enamorado, hasta me conmovió, Mónica, me conmoví”.

En ese sentido, Mónica se mostró de acuerdo. “¿Sabes qué, Isabela? Si Santiago es puro floro, mejor saberlo ahora. Además, entre ustedes no ha pasado absolutamente nada”. “Y no va a pasar”, sentenció Isabela.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

