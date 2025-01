Santiago García protagonizó un ESCÁNDALO en las redes sociales tras ser captado a los besos con una joven desconocida en una discoteca. Su ex prometida Pamela Chumbe fue la mente maestra detrás de este problema que podría poner en riesgo la rifa del novio del Perú.

La ahora pareja de Arturo Thompson vio las redes sociales inundadas de las fotografías del pobre novio e, inmediatamente, escribió un mensaje para agradecer a su cómplice. “¡Sofi eres lo máximo! ¡Con ese beso te hiciste famosa bebé!”, envió.

“¡Ay Pame! ¡Gracias a ti me volví famosa! Y tu ex está súper rico hermana. Feliz me lo llevaba a mi casa”, le respondió Sofía.

Pero, aún con algo de celos por verlo siendo el hombre deseado por las mujeres del Perú, respondió: “Oye, no te pases ya, sigue siendo mi ex. Te di permiso para un beso no más”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

