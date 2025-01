Este viernes 03 de enero se transmitió el nuevo episodio de “Pobre Novio“, la novela de Latina. En este nuevo capítulo, Isabela Thompson recibió a Santiago García y a Johnny en su casa para, supuestamente, encontrarle una salida a la cláusula del contrato donde dice que todas las ganancias de los negocios de pobre novio debían repartirse mitad y mitad. Pero, al ver que ese tema NO tenía solución, Santiago le pidió una conversación a solas a Isa para explicarle, nuevamente, la verdad detrás del escándalo en la discoteca.

“Isabela, quiero que sepas que lo de la chica de la discoteca no significó nada para mí. Ella se me tiró encima, no fue mi culpa”. Y a Isabela, en lugar de tranquilizarla, le hirvió la sangre. “Típico comentario machista”, aseveró.

Así que el pobre novio se jugó su última carta y abrió su corazón para Isabela. “No me importa si me conviene o no me conviene. Isabela, ¿por qué no te das cuenta? Tú me importas. Lo único que quiero es liberarme de todo este tema de la rifa para poder tener una posibilidad, aunque sea una posibilidad, de estar contigo”. Esta última frase dejó SIN ALIENTO a la joven, quien no supo qué responderle.

En tanto, Pamela Chumbe tomó el consejo de su mamá Betty y “aceptó” ser la esposa de Arturo Thompson, aunque él nunca se lo pidió. “Lo he estado pensando mucho… Como una mujer adulta que soy y para que veas que mi amor por ti es sincero y puro he tomado una decisión: Arturo, mi rey, mi Dios, mi king, me quiero casar contigo”, confesó, dejando EN SHOCK al hombre.

Además, Vilma DESCUBRIÓ la mentira de su hijo Marcos y le reclamó por verse a escondidas con Génesis, pese a que le había advertido que esa relación no le gustaba. Así que el joven optó por encararla y defender su romance. “Yo sé lo que es el amor, mamá, y si me sigues prohibiendo juntarme con Génesis, no me queda otra opción que seguir inventándote excusas”, aseveró.

Por último, César García llegó junto a Betty Cruz hasta el laboratorio para someterse a la prueba de ADN que confirmará (o negará) su paternidad sobre Iván.

