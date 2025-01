Arturo Thompson NO soportó todo el escándalo en el frontis de su mansión. Y, una vez en la sala, le reclamó a su pareja Pamela Chumbe por provocar la ira de Santiago García con sus jueguitos. “¿Es verdad todo lo que dijeron allá afuera?”, fue lo primero que le preguntó.

“Ay, mi amor, por favor, tú me conoces”, intentó persuadirlo la mujer. Pero Arturo NO cedería ante sus encantos: “Respóndeme la pregunta, por favor, ¿estuviste involucrada en un escándalo tan tonto?”.

Al verse acorralada, a Pamela Chumbe no le quedó más que aceptar su responsabilidad. “Sí, pero fue una broma nada más, te lo juro sin ninguna mala intención”, aseveró.

Pero Arturo no le creyó NADA. “¿Y, a ti te parece normal vivir pendiente de tu ex novio?Voy a empezar a pensar que te has arrepentido de haberlo dejado”. Y Pamela se INDIGNÓ: “¿Cómo puedes decir eso, mi amor? Por favor lo dejaría una y mil veces por ti”.

Aunque el hombre, al parecer, había llegado a su límite. “Entonces deja de comportarte como una niña y déjalo en paz. Ya me cansé de tus niñerías. Lo que yo necesito, Pamela, es una mujer adulta a mi lado, no una chiquilla engreída que cree que es el centro del universo y que vive pensando que todo el mundo tiene que estar girando a su alrededor. Basta”.

Pamela abandonó la sala, dejándolo con la palabra en la boca.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

