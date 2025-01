Santiago García se enteró que Pamela Chumbe estaría detrás del escándalo que protagonizó en una discoteca al besarse con una completa desconocida. Así que se dirigió a la casa de su ex novia para RECLAMARLE por seguir perjudicándolo, incluso después de dejarlo plantado en el altar.

“A mí no me vengas con ese floro barato, Pamela. Johnny ya descubrió que es tu amiga, así que no te hagas la loca”, dijo el pobre novio ni bien la tuvo frente a frente. “A ver, a ver que la Sofi sea mi amiga no significa absolutamente nada”, reconoció la mujer.

Eso no calmó la ira de Santiago: “Ahí está, ¿ves? Lo admitió, es tu amiga”. “No, es una conocida y no tiene nada que ver. Fue una coincidencia. Yo no tengo la culpa que de que te hayas chapado a la Sofi”, se defendió la ahora pareja de Arturo Thompson.

Y el pobre novio no pudo más, así que sacó todo su dolor. “Pamela, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Me abandonaste en la iglesia, ¿sabes lo que me dolió eso? ¿sabes lo que me costó superar eso? Y ahora que lo supero me quieres destruir la vida, ¿qué quieres de mí?”, le preguntó Santiago, frente a la atónita mirada de su ex pareja.

