Este martes 31 de diciembre se transmitió el capítulo 21 de “Pobre Novio“, la novela de Latina. En este nuevo episodio, Isabela Thompson y Santiago García se muestran cada vez más alejados debido a todos los problemas alrededor de su proyecto Se Rifa Novio.

Luego de ser captado en imágenes besándose con una desconocida en una discoteca, Santiago NO sabía qué hacer con Isabela. La mujer estaba bastante DECEPCIONADA del accionar del pobre novio y, tras encontrarse en la oficina, le puso punto final a su vínculo.

“No estoy molesta, sólo me di cuenta de que no tenemos nada en común. No sé en qué estaba pensando, si eres igual a todos: puro floro. Qué decepción”, aseveró Isabela.

Pero, quien sí estaba feliz con el ESCÁNDALO era Pamela Chumbe, quien fue la mente maestra detrás de todo. “¡Sofi eres lo máximo! ¡Con ese beso te hiciste famosa bebé!”, escribió la mujer en un mensaje para su cómplice.

Revive AQUÍ el capítulo 21 de “Pobre Novio” vía YouTube

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

