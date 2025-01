Pamela Chumbe se sintió herida por las palabras de su pareja Arturo Thompson y recurrió al apoyo emocional de su mamá Betty. Preocupada por la tristeza de su hija, la mujer llegó hasta la casa del hombre para consolarla.

Una vez a solas, y dándose cuenta de que su hija podría quedarse sin Arturo, optó por lanzarle la ÚNICA opción que tiene para que sigan juntos. “Esta es la oportunidad de tu vida. No puedes dejarla pasar, no sabes lo que tienes que hacer, tienes que dejar de perder el tiempo con Santiago y enfocarte en tu rey que si se aburre, olvídate de todo”, le suplicó.

Pero Pamela parecía confundida por las palabras de su progenitora. “Mamá, tú me estás hablando como si yo estuviese con Arturo por interés”.

Aunque Vilma no parecía creerle y le dio un “ultimátum”: “Hija, estamos solas, conmigo no tienes que mentir, sé honesta. Si ya has llegado hasta acá, no puedes permitir que se te escape de las manos. Tienes que casarte hija, cásate, ¿o quieres vivir en concubinato hasta que el señor estire la pata?”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

