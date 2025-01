César García sigue pensando en el SECRETO que le reveló Betty Cruz hace unos días. Por eso, el padre de Santiago se tomó unos minutos de su día para visitar la tienda de su vecina y hablar del tema.

Ni bien llegó, César le reclamó por enviar a Iván a su taller de bicicletas para que pasen tiempo juntos. “¿Qué estás tramando, Betty?”, le recriminó el hombre. Y, tranquilamente, Betty le respondió: “Quería que estuvieran un ratito juntos y que lo vieras con otros ojos para que te des cuenta de que no te estoy mintiendo”.

Pero no solo eso. Betty le recordó la prueba de ADN que le solicitó para CONFIRMAR que Iván es hijo suyo y no de Gaspar como le hizo creer a todos en su momento. “No te pediría que te hagas la prueba de ADN si no estuvieras segura de que Iván es tu hijo”, insistió la mujer.

Aunque César sigue afirmando que es una locura que sea el padre de Iván; y Betty se encargó de insistirle: “Piensa: nuestro amor fue tan grande que dio un fruto, y lo queramos o no, ese fruto, mi Ivanchis, nos unirá para toda la vida. Además, no quiero que pienses que te estoy mintiendo en un tema tan grande y tan lindo. ¿Te vas a hacer la prueba?”.

Y, tras analizarlo por un momento, César accedió. “Sí, me la voy a hacer”, dijo, provocando la alegría de Betty.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

