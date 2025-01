Vilma Rossi llegó hasta la pastelería de Josefa para dejar un pedido de sus deliciosos postres y, en el lugar, se reencontró con Arturo Thompson. La mujer no pasó desapercibida para él y la invitó a sentarse juntos a tomar un café.

Y, pese a que no estaba haciendo nada mal, Vilma DUDÓ. “Ay no, ¿cómo se le ocurre? Es que no creo que sea lo correcto tomar cafecito con alguien que no sea mi esposo”, aseguró la mujer.

Pero, ante la insistencia del hombre, la esposa de César accedió a sentarse a conversar por unos minutos.

