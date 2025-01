Después de que José Gregorio irrumpió en el taller de César García, no esperó mucho hasta revelarle la razón de su inesperada visita.

“Mira, yo vengo a decirte un temita que quizá pueda interesarte, ¿viste? Tengo una oportunidad de negocio, un emprendimiento, pues me van a caer unos realitos de Venezuela en estos días, pero de repente yo venía a pedirte un préstamo, ¿viste?”, preguntó el hombre y dejó impactado a César.

El patriarca de los García no dudó en negarse a ayudar a José Gregorio, que continuó con sus exigencias. “Oye, César, ¿cómo me vas a echar esa broma? ¿Tú y yo no somos amigos?”, lo interrogó. “¿Nosotros? ¿Amigos”, respondió César completamente asombrado.

“Claro, amigos y confidentes, que no se te olvide que yo conozco ese secretito que tienes con la Betty. Mira, tú me prestas esos realitos y yo me guardo el secreto”, ofreció José Gregorio.

Al esposo de Betty el pedido de José Gregorio le pareció una ofensa y lo acusó de chantajista. “Yo lo unico que te estoy diciendo es que tú me prestas esos reales y tu familia no se va a enterar que tú eres el padre de Ivancito”, se defendió José Gregorio, ¿y César aceptó?

Aunque César explicó que los resultados de la prueba de paternidad todavía no estaban listos, José Gregorio aseguró que su amorío con Betty bastaba para que Vilma se separe de él y su familia se destruya. “¿Y cuánto quieres que te preste?”, consultó César.

Cuando se enteró de que José Gregorio exigía 600 dólares se negó con rapidez. “Tú eres el papá de un hombre famoso (Santiago), que te ayude”, trató de convencerlo José Gregorio. “Tú verás, eso sí, papá lindo, con el dolor de mi corazón te doy hasta mañana”, sentenció el hombre antes de abandonar el taller.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR