A Betty no le quedó otra opción que acceder a conversar con José Gregorio luego de que este irrumpiera en su sala, ¿qué le pidió?

“Quería hablar contigo, porque…dado que tenemos esta relación de amistad y de confianza..”, dijo tímidamente José Gregorio. “Vamos al grano”, lo apuró Betty.

Es así como José Gregorio se apuró en realizar una peligrosa oferta. “Yo te quería pedir un apoyito, tengo un problemita económico, tú sabes y, bueno, voy a empezar un emprendimiento. Me van a caer unos realitos de Venezuela, pero va a demorar un par de días. Mientras tanto, yo necesito que tú me ayudes”, preguntó el hombre.

Luego de que Betty le comentara que no estaba pasando por el mejor momento económico y no contaba con dinero, José Gregorio insistió con su pedido.

“Nosotros somos amigos y confidentes, no te olvides que yo sé el temita que tú tienes con César y la gente se puede enterar lo de tu Ivancito. Tú me entiendes, tú sabes cómo es la cosa, tú me prestas esos reales y yo te doy mi silencio”, la chantajeó José Gregorio.

A Betty la amenaza la tomó por sorpresa y no dudó en reprender al hombre, pero este no se rindió. “No puedo creer, ¿de cuánto estamos hablando”, se atrevió a preguntar. “600 dólares”, respondió José Gregorio al instante.

La mujer quedó impresionada con el montó y aseguró no poder conseguirlo. “Ah, no sé, pero estoy seguro que tú los vas a conseguir”, dijo José Gregorio muy convencido. El plazo que le dio a Betty casi la desmaya: un día.

“¿Mañana? Mañana no puedo, no hay tiempo”, afirmó Betty casi sollozando. “Que Dios te bendiga, tú me vas a conseguir esos reales”, se despidió José Gregorio, ¿antes de ir hacia su próxima víctima?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR