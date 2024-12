Aunque Eduardo Salazar había sido CLARO en que NADIE podía utilizar el departamento entregado a Santiago Salazar hasta que se casara con la ganadora de “Se Rifa Novio”, la familia del pobre novio llegó para “festejar” el regalo que había recibido el hijo mayor.

“No, no, no. Yo les dije que era para venir a mirar, nada más. No se puede, no se puede usar hasta que me case. Me van a meter en un problema a mí y a Isabela también”, fue lo primero que dijo Santiago al ver a sus papás, a su hermano y a Johnny listos para hacer una parrillada.

Pero, para no arruinar el momento, Isabela accedió a que todos se reunieran en el patio del departamento; yendo EN CONTRA de lo dictado por su prometido. ¿Qué dirá Eduardo si se entera de que fueron contra las reglas del contrato?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

