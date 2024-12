Isabela Thompson se sinceró con Santiago García. Y, en la visita al departamento que le regaló su empresa al pobre novio, la mujer le hizo una confesión relacionada a su compromiso con Eduardo Salazar. “Decidí posponer el matrimonio”, sentenció.

Estas palabras EMOCIONARON a Santiago, quien vio una mínima posibilidad de que la mujer deje a su futuro esposo y se quede a su lado. “¿En serio?”, le consultó con una gran sonrisa en el rostro.

Pero Isabela aclaró la situación: “Lo hice por Manuela. Me di cuenta de que ella no está lista para que Eduardo y yo nos casemos. Necesito que ella me quiera de verdad”. Y, sin ánimo de rendirse, Santiago le hizo una repregunta: “¿Lo hiciste solamente por Manuela?”.

La duda en los ojos de Isabela le dio ESPERANZA a Santiago, pero no recibió una respuesta certera por parte de la mujer y, segundos después, fueron interrumpidos.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.