En Pobre Novio, las tensiones entre César y Betty llegan a un punto crítico cuando ella decide confrontarlo después de haber sido dejada esperando toda la noche.

César había dejado plantada a Betty, dejándola sola y frustrada. Sin embargo, Betty no tardó en buscarlo, al encontrarse con él, Betty le dijo: “Hola, falla”, dejando claro lo molesta que estaba por su comportamiento. A pesar de la invitación de César para que se fuera, Betty se mantuvo firme y le reveló que había notado la ausencia de Vilma.



“Quiero decirte que fue muy feo que me dejes plantada, pero como soy una mujer buena, te perdono”, comentó Betty, mostrando una actitud calmada pero tajante. César, al ver la situación, mencionó que había notado a Betty con su nuevo amigo, el padre de Génesis, y le expresó que se alegraba por ella. Le pidió, entonces, que se retirara.

Betty, con una sonrisa en su rostro, respondió: “Si ya no me fui contigo es porque decidí dedicarme completamente a mi mujer, y así fue”. Y, como una advertencia, terminó con: “Te apuesto a que me vas a buscar, arrepentido y llorando, y yo ya estaré en otras”.

¿Qué hará César ante esta contundente reacción de Betty? ¡No te pierdas lo que sucederá en el próximo episodio de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.