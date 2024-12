En Pobre Novio, los conflictos familiares siguen sin resolverse, y Manuela no tiene miedo de expresar lo que piensa. En esta ocasión, la hija de Eduardo llevó la conversación a un terreno delicado cuando le hizo una incómoda pregunta a Mónica, la psicóloga de la familia, sobre sus sentimientos hacia su padre.

Después de haberse perdido en el bosque y culpar a Isabela por su desaparición, Manuela finalmente confesó a su padre que en realidad se había escondido. Aún con la animosidad hacia la nueva novia de Eduardo, Manuela decidió buscar ayuda en Mónica para compartir sus emociones.

“Casarse es diferente, tendría que vivir con ella”, expresó Manuela, dejando claro que no acepta la idea de Isabela como parte de su vida familiar. Ante esta confesión, Mónica, buscando comprender la situación, le preguntó: “¿Crees que tu papá no va a ser feliz con ella?”.



Manuela, con firmeza, asintió y agregó: “Hay un montón de mujeres más, alguien como tú. Si mi papá estuviese contigo, yo me portaría muchísimo mejor, pero a ti te debería gustar mi papá. ¿No te gusta?”

Esta pregunta directa dejó a Mónica pensativa y sorprendida, provocando una mirada que dejó entrever más de lo que se esperaba. ¿Estará Mónica también desarrollando sentimientos hacia Eduardo? ¿Cómo reaccionará Eduardo ante esta situación?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.