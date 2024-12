En Pobre Novio, Isabela y Eduardo no pasan un buen momento. Después del enfrentamiento inicial, ella tomó una decisión drástica: “Aquí el punto es que Manuela no me quiere”, declaró, con firmeza. Eduardo tratando de calmarla intentó hablar, pero ella no lo dejó interrumpirla: “¡NO, NO, NO, no me quiere!”.

Acto seguido, dejó clara su postura: “Yo no quiero hacerle daño a tu hija y hasta que ella no me acepte de verdad, no nos podemos casar”.

Eduardo, desconcertado por las palabras de Isabela, respondió: “¿Por qué estás diciendo eso? ¿Estás buscando una excusa?”. Intentando recuperar el control de la conversación, Isabela explicó: “Yo quiero que entiendas que estamos obligando a Manuela a aceptar este matrimonio”.

La situación escaló aún más cuando Eduardo hizo una pausa y lanzó una pregunta inesperada: “¿Esto es por Santiago?”. Visiblemente molesta, Isabela replicó: “¿Qué tiene que ver Santiago? Tú deberías estar feliz porque me preocupo por tu hija, y lo único que haces es tratarme mal. Ya no tengo fuerzas ni para repetir todo”. Sin decir más, Isabela salió de la casa, dejando a Eduardo solo y lleno de dudas.

¿Lograrán resolver sus diferencias? ¿Está en peligro la relación entre Eduardo e Isabela? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Pobre Novio! Sigue la historia y descubre cómo se desenlaza este drama cargado de emociones.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.