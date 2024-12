En Pobre Novio, no todo es paz y tranquilidad. En el capítulo de hoy, Arturo llegó a casa de Betty para un almuerzo familiar, pero pronto comenzó a sentirse mal.

Sintiéndose angustiado, salió rápidamente de la reunión y se dirigió a su carro, donde intentó calmarse tomando unas gotas para aliviar su dolor. Mientras se recostaba en su auto con dificultad para respirar, apareció Santiago, quien tocó la ventana del carro y le preguntó: “¿Se siente bien?”

Arturo, recuperándose lentamente, le respondió afirmativamente. Ante esto, Santiago, con una sinceridad inesperada, le dijo: “Me di cuenta que por algo pasan las cosas, no tengo rencores hacia usted. Los odié mucho a usted y a Pamela, pero si no se la hubiese llevado de la iglesia, no me habría dado cuenta que no estaba enamorado de ella”.

La sinceridad de Santiago dejó a Arturo sorprendido, mientras él proseguía diciendo que, finalmente, había encontrado el amor verdadero. Justo en ese momento, Pamela salió y escuchó toda la conversación. ¿Qué sucederá ahora entre ellos?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

