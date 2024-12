Pamela Chumbe NO soporta ver a su ex prometido Santiago García en todos lados, hasta el periódico que lee Arturo en las mañanas. Fue justamente él quien le mostró la fotografía del pobre novio a página completa en el diario.

Al ver esto, la mujer explotó de furia y se levantó de la mesa, excusándose en que hablaría con su mamá. Y el tema principal de la conversación fue Santiago. “Hija, tienes que estar tranquila por favor”, le suplicó su progenitora.

Pero Pamela NO tomó nada bien la situación: “¿Cómo mamá? Salgo a la calle y lo primero que veo es un aviso gigante con la cara de Santiago encima de un edificio que me mira y me juzga; agarro el teléfono: Santiago. Redes sociales: Santiago. Agarro el periódico: Santiago; prendo la tele: Santiago. Esto es una persecución, mamá. Esta gente lo único que está haciendo es tratar de volverme loca”.

Pero Betty le dijo que no era para tanto. “A ver Pamelita. La tierra gira alrededor del sol, no alrededor tuyo, ¿me entiendes?”, aseveró.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.