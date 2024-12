Isabela Thompson llegó hasta la casa de Santiago García a altas horas de la noche y uno de los temas que conversaron estuvo relacionada al extravío de Manuela durante el paseo con los niños del albergue que el pobre novio suele visitar.

La prometida de Eduardo se mostró sumamente consternada por haber sido la “responsable” de la pérdida de la menor por unos minutos. Pero Santiago intentó restarle culpa al revelarle la VERDAD.

“Tú no tienes la culpa. (Manuela) Está mintiendo, no tienes la culpa. Luigui me contó todo: Manuela se escondió de ti a propósito”, aseguró el pobre novio.

Esta nueva información dejó EN SHOCK a Isabela, así que Santiago se dispuso a darle más contexto. “Luigui me contó que la encontró y ella le confesó que se había escondido de ti a propósito para molestarte. Pero, ¿sabes qué? Son travesuras de niños Isa, en verdad. Esto te lo digo para que no te sientas mal porque no fue tu culpa”, agregó.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.