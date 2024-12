En el episodio anterior, Isabela llegó a casa de Santiago con una botella de vino, y ambos compartieron una noche llena de risas, confidencias y un momento en el que casi se besan. Por otro lado, César y Vilma disfrutaron de una cita romántica que encendió la furia de Betty, quien había intentado obligar a César a reunirse con ella, sin éxito.

Mientras tanto, Pamela no soporta la reciente fama de Santiago, quien ahora está en boca de todos, y Arturo sigue mostrando interés en los postres de Vilma.

¿Qué nos depara el capítulo de hoy? Vilma coquetea abiertamente con Arturo frente a Pamela, recordándole su paseo en moto. Isabela, por su parte, enfrenta a Eduardo y le dice: “No quiero hacerle daño a tu hija, así que hasta que ella no me acepte, no nos podemos casar”, dejando impactado a Eduardo.

