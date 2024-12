En Pobre Novio las cosas están súper interesantes. Tras un paseo en moto con Arturo, Vilma ha comenzado a pensar en él de una manera diferente. El día después de salir con César, Pamela, Arturo y Rosa llegaron a la casa de Betty para compartir un almuerzo familiar. Justo cuando llegaban, apareció Vilma saliendo de su casa, lo que generó una tensa situación con Pamela.

Pamela, al ver a Vilma, le comentó: “Cuidado con arañarme el carro”, pero Vilma ignoró el comentario y, en cambio, saludó a Arturo con mucho interés. Arturo, sorprendido, fue el primero en hablar y le dijo: “Cómo está la reina de los postres?” Vilma, con una sonrisa, le respondió: “Qué tal, ¿le gustó su torta?” Arturo asintió y le comentó que le había encantado.

Pero la sorpresa vino cuando Vilma le dijo: “Todavía no me he olvidado del paseo en moto, solo que sigo toda revuelta”, dejándolos a todos sorprendidos, especialmente a Pamela, quien no pudo ocultar su incomodidad.



¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.