Pamela Chumbe tiene fuertes sospechas de que su queridísimo Arturo Thompson está ocultándole un secreto. Así que, cuando lo vio hablando por teléfono en la sala, optó por acercarse sigilosamente en un intento por recabar la mayor información posible de dicha conversación.

Y, al escuchar que Arturo debía encontrar a un niño “lo más pronto posible”, no se quedó callada. Una vez que él colgó el teléfono, lo cuestionó directamente: “Mi amor, primero te escucho hablando sobre tu testamento y ahora de niños perdidos. ¿Qué está pasando, mi amor? ¿Tienes un hijo oculto?”.

Esa idea provocó las carcajadas de Arturo, quien negó que tenga un hijo más allá de Isabela. “¿Cómo se te ocurre? (La conversación) Es un asunto confidencial”, es lo que atinó a responderle.

Pero Pamela no se quedaría con la duda y le pidió que, si confía en ella, le contara todo. Y Arturo accedió: “Me tienes que prometer que vas a ser muy discreta. Se trata de Rosa, ella hace muchos años tuvo un hijo, pero en esa época no podía mantenerlo y lo dejó en un orfanato. Cuando volvió a buscarlo, no lo encontró”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.