El hombre decidió disculparse con la mejor amiga de Isabela luego de haberles levantado la voz a ambas.

Tras el bochornoso incidente en casa de su ex pareja, Eduardo Salazar se disculpó con Mónica y no dudó en echarle la culpa de todo a Santiago. “No puedo creer que has ido a los 8 de la mañana a gritonearnos”, lo reprendió Mónica.

Aunque Eduardo insistió en que su enojo no tenía nada que ver con Mónica, ella no estuvo de acuerdo y le recordó que menosrpreció su trabajo como psicóloga. “No entiendo por qué apañas las tonterías que hace Isa, no entiendo”, le respondió el hombre.

“¡Estás CELOSO!”, lo acusó Mónica y le extendió una invitación para desahogarse. “No entiendo qué le ve a ese tipo, a ese desgraciado…”, soltó Eduardo.

Después de que Mónica le insistiera en que no hacía falta que se pusiera agresivo, el ex de Isabela continuó. “Isa era mi mujer, nos íbamos a casar y todo cambio de la noche a la mañana por culpa de este desgraciado, que no debe tener ni quinto de media”, se quejó el joven.

Al escucharlo, Mónica comentó que la pareja ya enfrentaba varios problemas antes de la llegada de Santiago. “Tengo que recuperarla, no quiero vivir sin ella”, afirmó Eduardo entre lágrimas, ¿lo conseguirá?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

