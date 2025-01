Luego de interrumpir el desayuno de Isabela Thompson, Eduardo Salazar llegó para reprenderla por asistir al show de Santiago la noche anterior.

“Me puedes hablar en otro tono, ¿por favor?”, preguntó la joven al escuchar los gritos de Eduardo. “¿En qué tono quieres que te hable? Estabas como una loca, la presidenta del club de fans de Santiago García. ¿Sabes lo que sentí? VERGÜENZA”, le reclamó a Isabela

En defensa de Isabela, Mónica le exigió que se calmara y Eduardo no pudo contenerse. “¿Te estás haciendo la mediadora? Pensé que eras más consciente, no entiendo cómo te puedo confiar a mi hija si no tienes criterio”, le increpó Eduardo.

Tras los constantes reclamos de su ex prometido por su cercanía con Santiago, Isabela tomó la decisión de BOTARLO de su casa. “¿Me estás botando?”, preguntó el joven. “Sí, te estoy BOTANDO”, sentenció Isabela antes de acusarlo de prepotente y maleducado.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

