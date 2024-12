Marcos García se jugó su última carta e intentó ubicar a Génesis por teléfono. Uno de esos intentos le sirvió para que la joven le responda la llamada. “¿Dónde estás? Te esperé, pero no llegaste al parque. Estuvo tu papá por aquí. Dijo que venía a despedirse. Quedó muy preocupado”, le aseguró el joven por mensaje antes de que le devuelva la llamada.

Muy asustada, Génesis reveló que era no era verdad que su padre se vaya a ir de regreso a Venezuela. “Eso es mentira, no le creo nada. Yo no quiero verlo, no quiero saber nada de él”, sentenció.

Esto confundió aún más a Marcos: “¿Qué pasa, Génesis? ¿por qué? ¿por qué no quieres ver a tu papá?”. “Porque no y punto. No voy a volver. Si él está cerca, no voy a volver y por favor, si se vuelve a acercar no le digas nada de mí”, fue lo último que dijo la joven antes de cortar la llamada.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.