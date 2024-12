Marcos García estaba sumamente triste al descubrir que Génesis se fue del barrio, aparentemente huyendo de alguien. Y, cuando regresaba a su casa tras ser plantado por la joven en el parque, se encontró a un hombre relacionado con la chica por quien siente algo.

“Estoy buscando una chica que trabaja aquí. Génesis se llama, ¿la conoces?”, le preguntó. Un poco desconfiado, Marcos le contestó: “Si la conozco. La verdad que no sé (dónde la puede encontrar), señor, ¿por qué? ¿pasó algo?”.

Y, en ese momento, el hombre reveló información importante sobre su relación con la joven: “Lo que pasa es que yo le mandé unas flores y tal, entonces yo quería saber si…”. “Ah, usted le mandó las flores”, agregó el joven.

Así que el hombre supuso que sí la conocía, así que se presentó: “Soy José Gregorio, el papá de Génesis. Me urge hablar con ella, ¿será que tú me puedes ayudar?”. Estas palabras dejaron EN SHOCK a Marcos, quien no supo qué responderle.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.