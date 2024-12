Vilma Rossi vio la oportunidad perfecta para cobrar venganza contra Pamela Chumbe por dejar plantado a su hijo Santiago García plantado en el altar. Al enterarse que la torta que le encargaron de la pastelería era para el cumpleaños de Arturo Thompson, la mujer cambió la receta y le metió un poco de laxante para perjudicar a los invitados.

Esto se lo confesó directamente a su esposo. “Le puse una botellita de laxante a la torta, vamos a ver cómo les cae. Nunca se van a dar cuenta de lo pasó”.

Su esposo César le llamó la atención porque no era lo correcto, pero a Vilma le dio igual. “Bueno, estaré loca con todo lo que esa gente le ha hecho a Santi, esto no es nada. Espero que Betty coma bastante como es muy golosa, eso no va a ser difícil. Ya la estoy viendo, corriendo al baño con sus taquitos”, se burló.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.